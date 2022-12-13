Также ранены 100 оккупантов.

В результате удара украинских военных пункта дислокации личного состава оккупантов 11 декабря в Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и 100 ранеными, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и 100 ранеными", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области.

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"Так, кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожено три артиллерийских установки, до 10 единиц военной техники различного типа и ранены около 150 военнослужащих противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения личного состава российских оккупантов", - проинформировали в Генштабе.

Взрывы в Мелитополе и Кадиевке – что известно

В последние дни ВСУ выпустили много снарядов по местам расположения вражеских войск в Запорожской и Луганской областей. В понедельник, 12 декабря, стало известно об ударах по логову сотрудников ФСБ в одном из отелей Мелитополя.

11 декабря ВСУ разгромили базу "вагнеровцев" в Кадиевке Луганской области. Данные по потерям РФ были неизвестны.

Сегодня, 13 декабря, снова произошел прилет по базе оккупантов в Мелитополе. Враг разместил свои войска в местной школе.

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