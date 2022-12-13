По словам местных, есть по меньшей мере один ликвидированный оккупант.

Сегодня около 14:00 произошел взрыв в одной из школ Мелитополя, где были размещены оккупанты.

Как пишет мэр города Иван Федоров, сразу после взрыва россияне перекрыли дороги.

"Местные жители сообщили об автоматных очередях и засвидетельствовали тело, накрытое черной пленкой. Ждем подробностей, кто оказался 200-ым", – написал Федоров.

Взрывы в Мелитополе – актуальные новости

В Запорожской области продолжается ликвидация оккупантов и их прихвостней. Так, в ночь на 10 декабря взрывы прогремели сразу на нескольких базах российских захватчиков. Предварительно, "поджарилось" около 200 оккупантов.

6 декабря в городе взорвали коллаборанта Николая Волыка – бывшего депутата райсовета от"оппозиционной платформы – за жизнь".

Прилеты по врагу зафиксированы в Травневом и Пологах Запорожской области.

Кроме того, 12 декабря стало известно об ударе ВСУ по стратегическому мосту в Мелитополе.

Война в Украине – главное

Россияне сосредоточились на захвате Донецкой области и удерживании логистических путей в Луганской области. Ожесточенные бои продолжаются под Бахмутом, где, по словам защитников, враг отправляет "на мясо" сотни военных ежедневно.

СМИ констатируют сокращение боеприпасов россиян, из-за чего Москва отправляет своим войскам БК "40-летней давности".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 95 260 захватчиков и тысячи единиц вражеской техники.

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