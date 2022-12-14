Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь, передает издание.

Фронт украинско-российской войны вскоре будет проходить по линии вокруг Мелитополя.

Как пишет издание The New York Times, деоккупация Мелитополя в Запорожской области станет ключом к освобождению всего юга Украины.

"Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него накануне того, что, как ожидается, станет следующим важным этапом войны – украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины", - говорится в публикации американского медиа.

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Мелитополь расположен на перекрестке двух автомагистралей и железнодорожной линии, соединяющей Россию с оккупированным Крымом и другими захваченными территориями на юге Украины, передает издание.

NYT сообщает, что украинское командование осознает важность Мелитополя и уже сейчас ВСУ наносят серьезные удары в тыл врага близ этого города.

Мелитопольский фронт: что известно

13 декабря по базе оккупантов в Мелитополе был нанесен мощный удар. Враг разместил свои войска в местной школе.

Позже стало известно, что в Мелитополе ВСУ уничтожили руководящий состав 58-й армии России.

Рашисты свозят раненых солдат в Мелитополь.