Роман Свитан уверен, что эта атака лишь ускорит победу Украины.

Масштабная ракетная атака РФ по Украине, которая произошла 10 октября, сделает ВСУ еще злее и они отомстят оккупантам на поле боя.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Украинские военные станут намного злее, намного активнее, когда увидят удары врагом по мирным жителям и инфраструктуре. Ответить на поле боя можно только уничтожением российских войск. Сейчас в полтора-два раза увеличится количество пораженных целей противника. Теперь в РФ поедет еще больше гробов", - сказал он.

Роман Свитан уверен, что эта атака лишь ускорит победу Украины.

"Они вызвали этим ударом по мирному населению обратный эффект: мы не будем бить по ихнему населению, мы будем бить по войскам россиян на нашей территории. Сейчас мы услышим об увеличении количества поражений, нанесенных российской армии и увеличении огневого вала. Это буде не только нашим ответом, но и плановым движением по освобождению территорий", - отметил эксперт.

Ракетный обстрел Украины 10 октября: что известно

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 43 из них были уничтожены.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 12 человек погибли в результате террористической атаки РФ. Более 80 ранены или травмированы.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина вынуждена отражать ракетно-авиационные удары, применяя вооружение советских времен.