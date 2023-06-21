Для поиска и вывоза тел погибших они создали специальные отряды из любителей "русского мира". Эти отряды курирует ФСБ РФ.

В Херсонской области российские оккупанты пытаются скрыть последствия теракта на Каховской ГЭС.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что командование оккупантов сформировало команды, из числа местных жителей, симпатизирующих россиянам, для сбора и эвакуации тел погибших от большой воды.

"Данные группы начали объезд подтопленных районов, по левому берегу Днепра от Новой Каховки до Голой Пристани. В задачи команды входит обнаружение тел погибших и вывоз их в морг Каланчака с последующим сожжением", - сообщил аналитик.

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По данным Коваленко, контроль и курирование данных групп осуществляется сотрудниками ФСБ РФ, что позволяет группам свободно перемещаться между блокпостами без досмотра.

"В среднем в сутки осуществляется доставка около 70 тел погибших в Каланчак, после проводится их кремация. Согласно предварительной информации, большая часть вывозимых трупов это пожилые люди, которые не имели возможности вовремя покинуть место катастрофы. Также среди утопленников немало тел самих же российских оккупантов", - сообщил аналитик.

Известно о том, что данные группы, которые выполняют функции по скрытию военного преступления россиян, также получили в свое распоряжение специальную технику для обустройства могильников и братских могил.

"Оккупанты всячески стараются скрыть масштабы своего преступления", - подытожил Коваленко.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. В результате этого теракта было затоплено много населенных пунктов. Украинкая сторона сразу начала эвакуацию людей. Однако россияне на оккупированной территории эвакуацию не провоили и не дали этого сделать сотрудникам международных организаций.

Сколько человек погибло на оккупированных территориях от затопления, пока неизвестно.

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