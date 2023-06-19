На оккупированной территории Херсонщины известно о по меньшей мере 11 погибших.

До 18 выросло число жертв от подрыва Каховской ГЭС. Нашли тело еще одного человека, который утонул, сообщает Министерства внутренних дел.

"К сожалению, погибло 18 человек. 14 – от утопления, 4 – от огнестрельных ранений во время эвакуации", – говорится в сообщении.

В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин проинформировал о 15 погибших от утопления.

"К сожалению, на деоккупированной Херсонщине из-за подтопления погибли 15 человек. Еще 20 ранены, среди них – двое полицейских, пятеро спасателей, пострадали во время эвакуации гражданского населения. До сих пор без вести пропавшими считались 31 человек, из них двое детей, удалось установить место пребывания 17 человек, уже не считаются эти 31", – сообщил он в эфире телемарафона.

Ситуация на Херсонщине после подрыва дамбы Каховской ГЭС - актуальная информация

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили теракт на дамбе Каховской ГЭС, спровоцировав одну из крупнейших техногенных катастроф последних десятилетий.

В результате действий врага под водой оказались десятки населенных пунктов на юге Украины. Сейчас, по данным МВД, подтопленными остаются 818 домов в ряде населенных пунктов на правом берегу Днепра. Во время спасательной операции были эвакуированы 3 773 человека и 284 животных.

В то же время остается сложной ситуация на оккупированном левом берегу. Власти Херсонщины подтвердили гибель 11 человек в оккупированных Олешках. В общем, по оценкам, только в этом населенном пункте могли погибнуть более 500 человек. Центр национального сопротивления сообщал, что на оккупированной территории россияне эвакуировали население выборочно – шанс выжить давали только тем, кто взял российский паспорт.

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