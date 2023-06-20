Спасатели расчищали ил, когда произошла атака.

Российские оккупанты обстреляли спасателей в Херсоне, в результате чего один из них погиб, еще восемь - ранены.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что спасатели расчищали ил в городе.

"В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 8 сотрудников пострадали", - заявил руководитель ОП.

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Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня российские оккупанты совершили теракт на дамбе Каховской гидроэлектростанции.

Основные работы с эвакуации гражданского населения из зоны бедствия уже проведены. После того, как вода спала, жители южных регионов начали возвращаться в свои дома. Городские службы начали восстановительные работы: расчистка дорог и улиц, ревизию коммуникационных сетей и оборудования и тому подобное.

Власти Херсонской области подтвердили гибель 11 человек в оккупированных Олешках. В целом, по некоторым оценкам, только в этом населенном пункте могли погибнуть более 500 человек.

По последним данным МВД, в результате этой катастрофы погибли 17 человек - 13 человек утонули, еще четверо были убиты во время эвакуации. Еще 31 человека разыскивают.

При этом российские захватчики продолжают обстреливать многострадальную Херсонскую область. В частности, утром 19 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что ночью оккупанты нанесли по региону 35 обстрелов и выпустили 261 снаряд из минометов, артиллерии и "Градов".

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