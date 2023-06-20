Ранее сообщалось о 31-м пропавшем без вести.

В результате подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции в начале июня пропавшими без вести считаются 109 человек, говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

Отмечается, что на горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, продолжают поступать обращения о пропавших лицах, с которыми потеряна связь из-за террористического акта России на Каховской ГЭС. Сейчас в этот колл-центр поступило 311 обращений. Около 90% из них касаются пропавших с временно оккупированных территорий Херсонской области.

"По состоянию на сегодня удалось установить местонахождение 202 жителей Херсонщины. Пропавшими без вести в результате подрыва дамбы все еще считаются 109 человек", – сообщили в министерстве.

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Отмечается, что дела этих людей были переданы в Национальную полицию для проведения розыска и следственных действий.

Пропавшие без вести после теракта на Каховской ГЭС - предварительные сообщения

В результате теракта российский оккупантов на дамбе Каховской ГЭС десятки населенных пунктов на юге Украины были затоплены, что привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам. Сообщали и о пропавших без вести жителях деоккупированного правобережья Херсонщины.

В частности, 19 июня глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что на деоккупированной части Херсонщины до сих пор без вести пропавшими считались 31 человек, из них двое детей. Впоследствии удалось установить местонахождение 17 человек.

Также в тот же день министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал о 31-м пропавшем без вести.

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