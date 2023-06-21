На Херсонщине подтоплены три населенных пункта на правом берегу реки Днепр и 17- на временно оккупированной территории.

По состоянию на сегодняшнее утро подтопленными в результате российского теракта на Каховской дамбе остаются 24 населенных пункта Украины, из них 17 - на оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Согласно сообщению, на реке Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постепенное снижение уровня воды и в настоящее время он превышает норму на 0,25 м (с начала суток уровень снизился на 1 см).

На Херсонщине подтоплены три населенных пункта (595 домов) на правом берегу реки Днепр и 17 - на временно оккупированной территории.

Видео дня

За прошедшие сутки спасатели ГСЧС откачали воду из 223 подвалов и домов в области, всего с начала работ - из 795 домов и подвалов.

На Николаевщине остаются частично подтопленными 8 огородов в четырех населенных пунктах Баштанского района.

Подразделениями ГСЧС продолжаются работы по откачке воды в 9 населенных пунктах и подвозу воды. Откачана за минувшие сутки вода из 12 домовладений, а за все время ликвидации последствий подрыва - из 171 домовладения.

Также специалисты ГСЧС задействовали цистерну аварийно-спасательного отряда специального назначения, с помощью которой заполнены резервуары в Снигиревке.

Подрыв Каховской ГЭС

В результате подрыва российскими террористами дамбы Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов на Николаевщине и Херсонщине.

Вчера, 20 июня, спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий сообщил, что основные работы по эвакуации гражданского населения из зоны бедствия после подрыва Каховской ГЭС уже проведены. После того, как вода спала, жители южных регионов начали возвращаться в свои дома.

После того, как вода отходит, городские службы начинают проводить восстановительные работы: расчистку дорог и улиц, ревизию коммуникационных сетей и оборудования.

В настоящее время известно, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции на подкронтрольной Украине территории погиб 21 человек, из них пять - из-за прицельных выстрелов россиян, остальные - утонули. В настоящее время известно, что еще 28 человек получили ранения, 16 из них - ликвидаторы последствий катастрофы. Цифры неокончательные, поскольку обследование затопленных территорий продолжается и продолжается ликвидация последствий под огнем оккупантов. Пропавшими без вести считают 109 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: