Даже если Россия реально запаслась таким количеством, Украина может сорвать ее действия на границе.

Украина способна противостоять воздушным атакам России, даже если страна-агрессор собрала для зимы "миллион" БПЛА для удара.

Противостоять вражеским "Шахедам" возможно на границе, если расставить вдоль ее линии достаточное количество систем ПВО, пояснил военный эксперт Роман Свитан в интервью Obozrevatel.

"У россиян могут быть миллионы беспилотников, но, если мы закроем все ПВО по границе, нам они будут не страшны, поэтому вопрос не в количестве. Но вот возможность беспилотника поразить противника - здесь можно сравнивать", - указал он.

Свитан уточнил, что в этом плане Украина "проигрывает" РФ, так как территория врага по масштабам намного больше, а следовательно, БПЛА к необходимым объектам могут лететь "долго". Однако такое преимущество одновременно является минусом для Москвы: Киеву свои территории защитить ПВО легче.

Если сделать все правильно, Украине будет все равно, сколько "Шахедов" для ударов собрала Россия, акцентировал Свитан.

По его словам, также важно, чтобы Украина обладала достаточным количеством БПЛА для ударов, но сейчас ВСУ этим не могут похвастаться. Оружия не хватает, никто с этим ничего не делает, заявил эксперт.

"Серийное, масштабное, промышленное производство у нас до сих пор не запущено. Мы без санкций не можем это сделать. Значит, надо что-то менять в Минобороны и "Укроборонпроме"", - считает он.

Свитан уточнил, что непосредственно по линии фронта у ВСУ есть механизмы, чтобы уберечься от дронов РФ. Однако идет десятый год войны (начиная с 2014), и Украине уже пора выходить на производство промышленных партий БПЛА, а не раздумывать, как добраться до цели.

Он резюмировал, что современная война - это не про "беспилотник на беспилотник" - это о том, насколько эффективно дрон достигает цели, ликвидирует ее. "Мы должны применять их (дроны - УНИАН) по России и защищаться от российских беспилотников. Это система радиоэлектронной борьбы, это ПВО, в основном стрелковое, зенитное", - подытожил он.

Свитан оценил сроки производства новых истребителей в РФ

Ранее Свитан также оценил способность РФ восстановить единицы уничтоженной военной авиации, которую количественно сократили ВСУ за почти что два года полномасштабного вторжения.

По его словам, Россия не сможет быстро наделать новых истребителей для убийства украинцев. Ей понадобиться минимум 5 лет, поэтому "проблем" с этим у Украины не будет. Вместе с тем, РФ начала прятать свою авиацию и редко ее использует, опасаясь потерять новые единицы оружия.

Знаменательно, что в ночь на 17 декабря неизвестные дроны атаковали аэродром Ростова. На нем находились российские бомбардировщики СУ-24, СУ-24М, СУ-34.

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