Дозированные поставки беспилотников идут постоянно и враг их использует.

Насколько много у России есть в запасах печально известных дронов-убийц "Шахед", с учетом, что она не экономит оружие и которую ночь подряд бьет им по Украине.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, индикатором количества запасов БПЛА является интенсивность нанесения ударов по Украине.

"Думаю, что индикатором их запасов является интенсивность нанесения ударов. Если дронов будет больше использоваться, значит, у них больше их в наличии. Производят у себя и продолжают получать от Ирана. Дозированные поставки идут постоянно и враг их использует", - заявил он в эфире телемарафона.

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По его словам, оккупанты недавно применили рекордное количество БПЛА - 75 единиц, которые летели в сторону столицы. Вероятно, что в дальнейшем беспилотников враг будет применять больше, а ракет - меньше.

"Мы видим, что противник крылатые ракеты почти не применяет. Единственный случай был в декабре, когда запустили 19 крылатых ракет воздушного базирования, 14 из которых Силы обороны сбили", - сказал Игнат.

Он также отметил, что номенклатура БПЛА в РФ остается в спектре "Шахед" 136/131.

"По обломкам видно, что фактически нет таких никаких изменений. Единственное, что их там красят черной краской и, возможно, есть какая-то незначительная модернизация в плане изготовления фюзеляжа, чтобы сделать их менее заметными радиолокационно", - добавил он.

В частности, иногда враг использует самостоятельно изготовленные "гаражным" методом БПЛА, которые имитируют те же самые "Шахеды".

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14 декабря Юрий Игнат сообщил, что снег, туман и ухудшение погодных условий в Украине влияют на работу сил противовоздушной обороны. По его словам, самолетам истребительной авиации, которые работают, в частности, по крылатым ракетам, усложняют работу погодные условия.

16 декабря стало известно, что площадки запуска российских дронов неважны, потому что оккупанты могут использовать и мобильные варианты пуска.

"Мы видели, что беспилотники типа "Шахед" выпускали фактически из фуры, из машины. Это контейнер, он может быть где угодно и осуществить эти пуски", – указал военный.

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