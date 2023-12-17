За почти что два года "большой" войны Россия потеряла немало единиц авиафлота, но так ли это критично.

Военный эксперт Роман Свитан прикинул примерные сроки, за сколько времени Россия вновь наделает новых истребителей для убийств украинцев.

За почти что два года "большой" войны враг потерял немало единиц боевой техники. В частности, истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-24. Не секрет, что на фронте наступление пехоты враг поддерживает ударами авиации. Но, по словам Свитана, так РФ и не удалось восстановить ни одной позиции.

"Россия не восстановила ни одной позиции из тех, что она имела перед широкомасштабным вторжением, и не восстановит в ближайшие 2-3 года. Просто не успеет", - сказал он в интервью Obozrevatel.

По словам Свитана, после серии показательных ударов по авиафлоту РФ, оккупанты спрятали технику и применяют ее с осторожностью. В то же время ущерб, который успела нанести Украина, уже серьезен.

Для восстановления былой мощи врагу нужно минимум 5 лет, поэтому производства новых самолетов в РФ Украина пока "не боится".

"Мы потрепали их достаточно серьезно, поэтому восстанавливать общее количество бортов им надо будет лет пять. Так что для нас и в этом больших проблем нет", - указал Свитан.

ВСУ уничтожили бомбардировщик Су-24М над Черным морем

5 декабря к потерям авиации РФ прибавился бомбардировщик Су-24М. ВСУ ликвидировали самолет над Черным морем, в районе острова Змеиный.

Бомбардировщик пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области, двигаясь под прикрытием истребителя Су-30СМ. Но в итоге потерпел вынужденное крушение.

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