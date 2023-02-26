Силы россиян возле границ северных областей Украины недоукомплектованы, а те, что есть - растянуты вдоль всей границы.

Повторного наступления россиян со своей территории на Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, ожидать пока не стоит из-за отсутствия там необходимого количества людей и техники.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, силы россиян возле границ северных областей Украины недоукомплектованы, а те, что есть - растянуты вдоль всей границы.

"На сегодняшний день в Курской, Брянской и Белгородской областях россии по границе с Украиной сосредоточено до 25 батальон-тактических групп, общей численностью около 17 тысяч человек. Данные БТГр растянуты вдоль границы и не представляют собой сосредоточение в одной локации-секторе", - говорит Коваленко.

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Эксперт такое отмечает, что штатная комплектация техникой у этих БТГр порой не достигает 50% и больше.

"Суммарная комплектация этих БТГр по боеспособной технике:

танки - около 100 вместо штатных 275;

боевые бронемашины - чуть более 360 вместо штатных 825;

ствольная артиллерия - 200 вместо штатных 300;

реактивные системы залпового огня - 30 вместо штатных 300", - пишет Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что такая разница в количестве свидетельствует о значительном дефиците техники в подразделениях российских оккупантов и невозможности их командования быстро решить проблему.

Также Коваленко отмечает, что 25 российских БТГр физически не способны охватить фронт протяженностью 700 км - такую длину границы с Россией имеют Сумская, Черниговская Харьковская области.

"С учетом же нынешнего качества российских подразделений, профессионального состава и комплектации их функционал - 3 БТГр на 1 км фронта. То есть, 25 БТГр могут охватить максимум до 8 км фронта, что соответствует узконаправленному наступлению, например, по трассе Е-105 на Харьков или Н-07 на Сумы. Но для этого, всю эту дефективную и недоукомплектованную массу следует сконцентрировать в одной локации, оголив всю границу", - говорит военный эксперт.

По его словам, те силы россиян, которые сейчас сконцентрированы вдоль границы на северо-восточном направлении являются сдерживающе-оборонными и призваны сковывать и отвлекать на себя подразделения ВСУ. Также их используют как элемент провокаций и диверсий, в частности, для артиллерийских террористических обстрелов территории Украины.

"Именно поэтому все достаточно просто. Наступления со стороны Курской, Брянской и Белгородской областей на Черниговскую, Сумскую и Харьковскую, ожидать не стоит. Проникновение ДРГ - да. Обстрелы - да. Суицидальные попытки захватить приграничные села - да. Но не более", - подытожил Коваленко.

Наступление россиян - что известно

Как сообщал УНИАН, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что шансы прорвать оборону на Запорожском направлении у россиян мизерные из-за подготовленности украинских войск.

А наблюдатели мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" сообщают, что беларуские военные улучшают навыки защиты, но они по-прежнему не готовы к наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта. Тренировки военных в Беларуси продлили до 6 марта.

Тем временем, глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что Украина готова к угрозам со стороны непризнанного Приднестровья. По ее словам, украинская граница вблизи Приднестровья была плотно укреплена еще до начала полномасштабного вторжения, поскольку Украина осознавала, что наличие там военного контингента может предусматривать определенную угрозу.

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