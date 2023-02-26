Тренировки военных в Беларуси продлили до 6 марта.

В Беларуси продлили учения Вооруженных сил до 6 марта. Военные РБ улучшают навыки защиты, но они по-прежнему не готовы к наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта.

Такой информацией поделились в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график учений. Общее количество продлений тренировок военных составило 44 недели. Они начались в конце апреля прошлого года. Следующий этап учений пройдет на восьми полигонах с 27 февраля и до 3-6 марта.

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 04.03;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 03.03;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 04.03;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 05.03;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 03.03;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 06.03;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 05.03;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 05.03.

"ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но, как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта", — констатировали наблюдатели.

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Как заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, в РБ могут мобилизовать полтора миллиона человек. Это произойдет в случае объявления военного положения и перехода на "военные рельсы".

На годовщину полномасштабного вторжения одному из ракетных подразделений Беларуси приказали подготовиться к боевому применению. Личный состав должен был оборудовать стартовые позиции и использовать технику.

В Министерстве обороны Беларуси 21 февраля обвинили Украину в провокациях на границе. По заявлению ведомства, они переходят к "адекватному реагированию" и "максимально сдержанной реакции".

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