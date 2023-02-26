Граница Украины вблизи Приднестровья укреплена, а количество украинских сил вдоль границы "абсолютно адекватно той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления".

Украина готова к угрозам со стороны непризнанного Приднестровья, но нашей стране и без того есть куда продвигать свои войска.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, комментируя заявления российского министерства обороны о якобы подготовке Украиной провокаций против непризнанного Приднестровья.

"Тут, знаете ли, снова включается реагирование из народной лирики: громче всех "держи вора" кричит обычно сам вор. Так и здесь происходит, что пытаются обвинить Украину в том, что она готовит какое-то нападение куда-то, продвижение своих войск. Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы", - сказала она.

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По словам Гуменюк, украинская граница вблизи Приднестровья была плотно укреплена еще до начала полномасштабного вторжения, поскольку Украина осознавала, что наличие там военного контингента может предусматривать определенную угрозу.

"А то, что происходит сейчас, - простая школьная география говорит о том, что усиление им ждать неоткуда. А любая операция - или воздушный десант, или наводный - как они рассказывают, для них просто нереальная. Наличие наших сил группировок и мощностей, которые вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно адекватно той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления – в случае абсолютной бесшабашности", - отметила она.

Война в Украине - угроза от Приднестровья

Как сообщал УНИАН, 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила планы Кремля по дестабилизации ситуации и захвате власти в Молдове. Эти сведения Киев тут же передал Кишиневу.

Позже президент Молдовы Майя Санду рассказала подробности планов Москвы. Она заявила, что Россия планирует осуществить госпереворот в Молдове. Для этого Москва может использовать протесты "оппозиции", привлекая к ним людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Беларуси, балканских стран. Эти люди должны будут атаковать правительственные здания с целью смены власти в стране.

Между тем, новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья "путем вывода российских войск", после чего необходимы экономическая и социальная интеграция граждан. Он призвал не игнорировать существование реальной опасности эскалации военных или гибридных операций. При этом Речан назвал нейтралитет не более чем "инструментом внешней политики".

Позже минобороны России обвинило Украину в якобы подготовке "провокаций" на территории Приднестровья. Там утверждают, что украинцы хотят инсценировать наступление россиян с Приднестровья, чтобы искусственно создать повод для вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда будет готова помочь Молдове в решении ситуации с Приднестровьем. В частности, если РФ использует эту территорию для открытия еще одного фронта. Вместе с тем глава государства назвал слухи о подготовке украинского вторжения в Приднестровье дезинформацией, которую в информационное пространство вбрасывает Россия.

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