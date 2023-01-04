Александр Мусиенко отметил, что оккупантам вряд ли удастся выполнить максимальную задачу.

Российские оккупанты могут пойти в наступление на Украину сразу с двух направлений - с востока и севера. Перед россиянами поставили несколько задач.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, захватчики стремится удержать временно оккупированные территории Украины, а также сохранить сухопутный коридор в Крым. Кроме того, российское руководство может попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Учитывая цель оккупантов можно предположить, что для того, чтобы не давать украинским войскам концентрироваться на юге, захватчики будут атаковать с севера и востока. Основное направление удара врага может быть из района Белгородской и Курской областей России, чтобы не растягивать "плечо" логистических" цепочек оккупантов. Вспомогательным направлением может стать либо Беларусь, чтобы оттянуть наши силы и средства, либо непосредственно Южное направление – из района Мелитополя или Токмака. Это один из сценариев, которые могут быть", – рассказал эксперт в комментарии "24 каналу".

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При этом он указал, что задача-максимум заключается в атаке и оккупации большой части Украины, но оккупантам вряд ли удастся достичь этой цели.

"Есть другой сценарий. Согласно ему, ВСУ прорвет оборону врага, то распределит свои усилия и рассредоточится по всей линии фронта – ему не удастся сконцентрировать на каком-то отдельном участке большие силы и возможности", – подытожил Мусиенко.

Новое наступление России на Украину - что известно

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что "не сомневается, что россияне пойдут в новое наступление".

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Кремль все еще планирует оккупировать всю территорию Украины в январе-феврале.

При этом аналитики назвали "крайне маловероятным" захват Киева во время нового наступления российских захватчиков. В Институте изучения войны объяснили, что армия РФ деградировала, а украинцы учли нюансы предыдущего наступления.

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