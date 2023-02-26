Украинские войска, которые держат оборону на этом направлении, хорошо подготовлены.

Шансы прорвать оборону на Запорожском направлении у врага мизерные из-за подготовленности украинских войск.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона.

"Шансы у них очень мизерные, потому что на том направлении достаточно серьезно подготовлены наши войска. Но нельзя недооценивать врага, потому что враг имеет опыт ведения боевых действий. В последнее время появилась информация о том, что ЧВК "Вагнер" получает все-таки боеприпасы, именно поэтому на этом направлении в ближайшее время возможны какие-то активные действия этих подразделений", - сказал Дмитрашковский.

Он отметил, что украинские войска, которые держат оборону на этом направлении, достаточно хорошо подготовлены.

"Это и фортификационные сооружения, и прикрытие артиллерией и другими средствами для того, чтобы сдержать натиск врага", - подчеркнул спикер.

Война в Украине: Новости

По данным Генштаба, на Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики обороняются и продолжают артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения.

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