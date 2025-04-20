В Британии призвали Путина не ограничиваться одним днем перемирия.

Великобритания призвала российского диктатора Владимира Путина не ограничиваться однодневной паузой в рамках "пасхального перемирия", а пойти на полное прекращение огня на Украине. Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел Соединенного Королевства, сообщает Reuters.

"Украина взяла на себя обязательство по полному прекращению огня. Мы призываем Россию сделать то же самое", - сказал представитель МИД Великобритании.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пауза позволит провести переговоры о справедливом и прочном мире.

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"Сейчас настал момент для Путина продемонстрировать серьезность своих намерений по поводу мира, положив конец своему ужасному вторжению", - добавили в министерстве.

Предложение Зеленского продлить перемирие

Как писал УНИАН, 19 апреля российский диктатор Путин объявил "пасхальное перемирие" до 00:00 21 апреля.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить прекращение огня на 30 дней, если Россия действительно будет соблюдать перемирие. По его словам, Украина будет действовать зеркально, если РФ готова присоединиться к формату безусловной тишины.

Аналитики ISW считают, что перемирие вряд ли продлится. По их мнению, Путин своим "пасхальным перемирием" добивается дискредитировать Украину и добиться расположения США.

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