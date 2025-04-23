Большинство аналитиков утверждают, что нынешние условия соглашения гораздо выгоднее для России, чем для Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признался своим помощникам, что достижение мирного соглашения по завершению войны в Украине оказалось сложнее, чем он надеялся.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что осознание того, что все стороны остаются далекими друг от друга в ключевых вопросах, противоречит утверждению американского президента о том, что он может заключить соглашение в течение 24 часов.

"Рамки мирного соглашения, представленные на прошлой неделе, позволят России сохранить большую часть территории, которую она захватила за последнее десятилетие войны с Украиной, в обмен на замораживание конфликта в его нынешнем виде. США юридически признают аннексию Крыма Россией в 2014 году, а Украине придется отказаться от стремления присоединиться к Организации Североатлантического договора", – говорится в материале.

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Четких заявлений о будущей поддержке Украины со стороны США в военном плане на случай повторного нападения РФ документ не содержит. В то же время возможность того, что Киев могут поддержать европейские силы, остается открытой.

Кроме того, это предложение не накладывает никаких ограничений на численность украинских Вооруженных сил, на чем неоднократно настаивали в Москве.

Документ не содержит четких заявлений о будущей военной поддержке Украины со стороны США в случае повторного вторжения России, но оставляет открытой возможность того, что другие европейские силы могут поддержать Киев. Документ не накладывает ограничений на численность вооруженных сил Украины, чего хотела Россия.

Однако украинская сторона подчеркнула, что хочет увидеть прекращение огня перед тем, как перейти к обсуждению окончательного соглашения. Также Киев отверг "юридическую передачу Крыма" и заявил, что это соглашение просто позволит России осуществить повторное вторжение позже, если США не пообещают помочь защитить Украину, даже косвенно.

Большинство аналитиков утверждают, что нынешние условия соглашения гораздо выгоднее для России, чем для Украины.

Война в Украине и США: вы могли это пропустить

Президент США Дональд Трамп набросился на Владимира Зеленского из-за его слов о том, что Украина не будет признавать Крым российским. По словам американского лидера, "ситуация в Украине критическая", и Зеленский должен заключить мир, иначе он "потеряет всю страну уже через несколько лет".

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналистам, что Трамп разочарован и теряет терпение. Она добавила, что президент США "хочет видеть мир", а Зеленский якобы "движется в неправильном направлении".

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