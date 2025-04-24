По его мнению, Трамп сосредоточится на других делах.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп находится под давлением – он должен заключить мирное соглашение по Украине за первые 100 дней пребывания в должности. И если соглашение заключить не удастся, глава Белого дома вскоре выйдет из переговорного процесса, считает военный аналитик Майкл Кларк.

"США могли бы остаться в нем немного дольше, если бы считали, что смогут что-то получить от него. Но я не думаю, что они смогут что-то получить. Я думаю, что Трамп уйдет через пару недель", – приводит его слова Sky News.

По его мнению, Трамп сосредоточится на других делах. Эксперт добавил, что сейчас между США и Европой прослеживается "расхождение путей". И это может проявиться во время саммита НАТО, который состоится в июне в Нидерландах.

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США угрожают выйти из переговоров

На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил, что Штаты выйдут из переговоров по завершению войны в Украине, если не получат положительного ответа на свои мирные инициативы.

"Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа (относительно мирного плана США – УНИАН). Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам", – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что выход США из переговоров, а также приостановление американской помощи для нашей страны было бы не очень хорошим сигналом.

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