В Луганской области на сегодняшний день сосредоточена одна из наиболее боеспособных группировок российских оккупантов, с наиболее приближенной к штатной комплектацией.

На Востоке наблюдается активизация российских оккупантов, но о ней нужно знать несколько очень важных вещей, чтобы понимать что происходит и чего ожидать.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Во-первых, как отметили аналитик, в Луганской области на сегодняшний день сосредоточена одна из наиболее боеспособных группировок российских оккупантов, с наиболее приближенной к штатной комплектацией подразделений. Он отметил, что на то есть причины - командование россиян уже давно вынашивает идею об "ответном ударе" по Харьковской области.

По словам Коваленко, причиной неудавшихся планов, были Силы обороны Украины, которые были готовы к отражению дэтой атаки.

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Во-вторых, активизация ВСУ в Запорожской и Донецкой областях вынудили командование оккупантов принимать быстрое и не совсем рациональное решение. "Интенсификация боевых действий вдоль всей Р-66 (Кременная-Сватово-Троицкое) имитирует эпическое наступление, для отвлечения внимания на этот участок и оттягивания ресурса", - пояснил планы врага Коваленко.

Он отметил, что по задумке командования российских оккупантов, ВСУ. опасаясь прорыва к Лиману и Купянску, оттянут часть сил с Запорожской и Донецкой области, для усиления своей обороны на Востоке, что позволит оккупантам устоять на Юге.

"Подобный "рывок" оккупантов уже был сорван, потому, что к нему Силы обороны Украины готовы, следовательно ресурс, необходимый для сдерживания/обороны/наступления сформирован и распределен. То есть, рефлексия оккупантов на востоке только ради рефлексии", - высказал мнение эксперт.

Ситуация на линии Кременная-Сватово

В єтом районе идут постоянніе бои. К ним оккупанты привлекли как боевиков "ЛНР", так и кадіровцев с кадровыми российскими военными. Сегодня Институт изучения войны сообщил, что российские войска несколько активизировали темпы наземных атак в районе Кременной. Аналитики отметили, что российские войска активно используют штурмовые отряды "Штурм-Z", состоящие из бывших заключенных, для ведения высоко изнуряющих ударов по украинским позициям на этих направлениях.

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