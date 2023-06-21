Аналитики отметили, что заключенных из отрядов "Штурм-Z" используют для изнуряющих ударов по украинским позициям.

Российские войска несколько активизировали темпы наземных атак в районе Кременной.

Об этом говорится в свежем обзоре Института изучения войны (ISW). В обзоре отмечается, что оккупанты провели безуспешные наступательные операции западнее Кременной в районе Ямполевки, Торского и Дибровы, а также южнее Кременной у Григоровки и Спорного.

Также аналитики отметили, что российские войска активно используют штурмовые отряды "Штурм-Z", состоящие из бывших заключенных, для ведения высоко изнуряющих ударов по украинским позициям на этих направлениях.

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"Развертывание подразделений "Штурм-Z" на линии фронта объясняет увеличение количества атак в районе Кременной за последние несколько дней, поскольку российские силы подключили относительно большое количество низкокачественных сил к лобовым атакам пехоты", - считают аналитики.

Также в Институте отметили, что по некоторым данным, в районе Кременной действуют российские подразделения 76-й и 98-й гвардейских воздушно-десантных (ВДВ) дивизий.

При этом в ISW отметили, что пока неясно, формируют ли части 76-й и 98-й дивизий ВДВ подразделения "Штурм-Z" вместе с заключенными, или "Штурм-Z" воюет вместе с элементами ВДВ, но под управлением другой структуры.

Ситуация в Кременной

В Луганской области продолжаются бои в районе Сватово и Кременной. Против ВСУ там воюют боевики "ЛНР", кадыровцы и кадровые российские военные.

18 июня стало известно, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и добились некоторых территориальных успехов. Как сообщили тогда в ISW, судя по кадрам с геолокацией, ВСУ продвинулись в пределах 30 км к югу от Кременной.

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