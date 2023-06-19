ВСУ вели наступление в районе населенных пунктов Роздоловка и Берестово. Им удалось продвинуться в районе Кременной.

Российские оккупанты провели ограниченные наземные атаки к северу от Сватово и к югу от Кременной.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). При этом аналитики отметили, что на кадрах с геолокацией видно, что ВСУ вели ограниченное наступление в районе Берестово (30 км к югу от Кременной) и Роздоловки (32 км к юго-западу от Кременной).

Аналитики сообщили, что 18 июня украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и добились некоторых территориальных успехов. "Судя по кадрам с геолокацией, украинские силы продвинулись в пределах 30 км к югу от Кременной", - говорится в отчете.

Видео дня

В ISW сообщили, что Генштаб Украины сообщал, что российские войска вели ограниченные наступательные операции в районе населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Белогоровка и Спирне.

Аналитики отметили, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 17 и 18 июня, якобы видны российские подразделения 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа, действовавшие на линии Святово-Кременная, а также подразделения 85-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус "ЛНР"), действовавшие под Белогоровкой.

Ситуация в Луганской области

В Луганской области продолжаются бои в районе Сватово и Кременной. Так, 14 июня российские пропагандисты заявили, что по подразделениям 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии под Кременной прилетели ракеты HIMARS, что повлекло массовую ликвидацию оккупантов. Владимир Шаповал из подразделения "Дикі бджоли" батальона "Дике поле" рассказал, как удалось навести HIMARS на скопление оккупантов под Кременной. Этот удар российские оккупанты называли самым смертоносным.

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