Владимир Заблоцкий отметил, что оккупанты пополняют свой флот.

Украина уничтожила треть Черноморского флота Российской Федерации и количество судов должно приближаться к критической точке. В то же время Москве удается пополнять корабельный состав.

Военно-морской эксперт Defence Express Владимир Заблоцкий отметил, что оккупанты продолжают стоить корабли, в том числе и на заводах во временно оккупированном Крыму.

"Они используют заводы в оккупированных Керчи и Феодосии. Тот же "Сергей Котов" и еще два корабля там были построены, еще два строятся. Они строят малые ракетные корабли типа "Каракурт". А также перебрасывают из Каспийского моря и Зеленодольска. Где-то полтора десятка кораблей они точно получили в Черном море за время войны", - рассказал эксперт в интервью РБК-Украина.

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Отмечается, что из Каспийского моря и Зеленодольска россияне перебрасывают корабли по внутренним водным путям через судоходный канал Волга-Дон к Азовскому морю.

Уничтожение флота России - последние новости

После полномасштабного вторжения России в 2022 году украинцы значительно почистили ряды Черноморского флота РФ, не имея собственного флота. Так, потоплены или повреждены четыре российских десантных корабля, крейсер, подводную лодку, корабль снабжения, несколько патрульных катеров и малых десантных кораблей, а теперь еще и два ракетных корвета.

Представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ, а также "достаточно много" судов повредили.

В то же аналитики отметили, что количество поврежденных ВСУ российских кораблей, в том числе и тех, что сейчас находятся на ремонте, на самом деле больше, а на ходу у оккупантов только пять больших десантных кораблей

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