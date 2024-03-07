Отмечается, что операторы украинских дронов действуют, как волчья стая.

Украинские морские дроны показали высокую эффективность в уничтожении флота Российской Федерации в Черном море. Залог их успеха кроется в тактике, которую используют операторы беспилотников.

Издание Forbes пишет, что Sea Baby такие опасные, потому что они не пытаться проникнуть на стоянки российских кораблей по одному или небольшими группами, а нападают по ночам "волчьими стаями", как это делали немецкие подводные лодки во время Второй мировой войны.

Но там, где немецкие подлодки ходили стаями, они атаковали индивидуально, каждый капитан выбирал свои цели и подходы. В отличие от них, украинские операторы Sea Baby, похоже, тщательно координируют свои атаки - они топят и даже пасут российские суда.

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Скоординированная тактика была очевидна, когда, возможно, полдюжины Sea Baby атаковали "Сергея Котова" под покровом темноты. Экипаж корвета заметил несколько "морских малышей", приближающихся к нему с кормы. Экипаж открыл огонь. Согласно одному из анализов видеозаписи атаки, вторая группа беспилотников воспользовалась тем, что русские артиллеристы отвлеклись, и атаковала с незащищенного левого борта корвета.

Эти фланговые беспилотники, судя по всему, не наносили ударов по "Сергею Котову". Скорее, они оттеснили корвет на открытое море недалеко от Феодосии. Там затаилась еще одна группа Sea Baby, которая, по всей видимости, и нанесла удар по российскому судну.

Предыдущий рейд этих дронов, направленный на российский десантный корабль "Цезарь Куников" у берегов южного Крыма в ночь на 14 февраля, был выполнен по схожей тактике, как утверждает один из моряков десантного корабля. Вместо того, чтобы пасти "Цезарь Куников", беспилотники завалили 4 100-тонное судно на одну сторону.

"Бой длился 20 минут", - вспоминал выживший. "Четыре из 10 морских беспилотников были уничтожены. Пятый дрон поразил Цезаря Куникова в корму, тем самым обездвижив корабль, после чего шестой, седьмой, восьмой и девятый дроны поочередно ударили по кораблю с левого борта в районе середины и ближе к корме, с целью опрокидывания корабля. Девятый дрон частично вошел в отверстие, проделанное предыдущим дроном, и сдетонировал практически внутри. Десятый беспилотник оставался на расстоянии, чтобы наблюдать за рейдом и, наконец, совершить неудачный заход на буксир, спасающий выживших на "Цезаре Куникове".

Эти рассказы, возможно, не полностью отражают тактику, но Sea Baby точно превращаются из экспериментальных образцов в зрелые и очень эффективные инструменты морского противодействия. Таким образом, взрывающиеся катера-роботы становятся самой большой угрозой для Черноморского флота.

Ликвидация флота РФ в Черном море - главные новости

С февраля 2022 года украинцы взорвали или потопили четыре российских десантных корабля, крейсер, подводную лодку, корабль снабжения, несколько патрульных катеров и малых десантных кораблей, а теперь еще и два ракетных корвета.

При этом представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ, а также "достаточно много" судов повредили.

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