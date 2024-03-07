Аналитики высчитали, сколько российских кораблей уничтожили ВСУ.

Количество поврежденных ВСУ российских кораблей, в том числе и тех, что сейчас находятся на ремонте, на самом деле больше, а на ходу у оккупантов только пять больших десантных кораблей (БДК).

Как пишет издание Defence-ua.com, успехи украинских военных в обезвреживании российских кораблей несколько значительнее, чем становится известно широкой общественности. Об этом свидетельствует статистика потерь россиян, которую объявил представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Как отметили аналитики издания, это хорошо видно на примере потерь врага в ВДК, которых оказалось значительно больше чем было известно ранее.

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"В строю еще остаются большие десантные корабли в количестве пяти единиц. Четыре находятся в ремонте после повреждений", - отметил Плетенчук.

Издание отметило, что до этого было известно об уничтоженных и поврежденных БДК россиян в таком количестве:

"Саратов" уничтожен в порту Бердянска 24 марта 2022 года

"Оленегорский горняк" поврежден рядом с Новороссийском 4 января 2023 года

"Минск" уничтожен в сухом доке в Севастополе 13 сентября 2023 года

"Новочеркасск" уничтожен в поту Феодосии 26 декабря 2023 года

"Цезарь Куников" потоплен рядом с Форосом 14 февраля 2024 года

Таким образом из пяти пораженных ВДК - четыре потоплены, один поврежден. Но сейчас, на ремонте находятся еще три ВДК. "Все большие десантные корабли, которые получили повреждения в Бердянске в 2022 году уже потоплены, потому что там были "Цезарь Куников" и "Новочеркасск"", - отметили аналитики.

Известно, что в Черном море у россиян на плаву осталось только 9 ВДК: четыре корабля ЧФ РФ: "Орск", "Николай Фильченков", "Ямал" и "Азов". А также из других флотов: "Калининград" и "Королев" с Балтийского, а также "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и уже поврежденный "Оленегорский горняк".

"Таким образом из этого перечня еще три неизвестных корабля были выведены из строя благодаря действиям Сил обороны Украины, но об этом публично не сообщалось", - подчеркнули аналитики.

Дмитрий Плетенчук отметил, что в целом в Черном море удалось уничтожить 27 вражеских надводных боевых единиц, если считать вместе с малыми катерами, а если только корабли, которые относятся к серозным боевым единицам - 14. А еще 15 единиц - были повреждены и также находятся на ремонте. "Такое количество не перекрывается случаями без официального подтверждения, например как с подбитым "Самум" 14 сентября 2023 года", - отметило издание.

В то же время в Defense Express отметили, что такое количество поврежденных кораблей говорит о нехватке ремонтных мощностей оккупантов в Черном море, а это приведет к увеличению сроков ремонта кораблей.