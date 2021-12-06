Рание западные СМИ описали сценарий вероятного нападения РФ на Украину.

России для совершения новой агрессии против Украины требуется масштабная переброска своих войск с двух военных округов, что "откроет тылы" для Китая и других стран.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" военный эксперт Александр Мусиенко. Таким образом он прокомментировал информацию западных СМИ о вероятном нападении России на Украину.

Эксперт напомнил, что по данным The Washington Post, РФ должна мобилизовать порядка 100 тысяч резервистов. Мусиенко усомнился, что это можно успеть сделать за месяц.

"Чтобы им непосредственно оккупировать Левобережную Украину, как пишет Bild или иные издания, нужно около 400 тысяч военнослужащих. Чтобы иметь такое количество ударной группировки, которое может быть, его нужно снять с центрального военного округа и западного военного округа. Это значит, обнажить тылы для Китая, для других государств. То есть перебросить всю боевую мощность сюда. Это включительно с авиацией, с танками, с артиллерией, со всем. Пока такого нет", - объяснил он.

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Более вероятным сценарием Мусиенко считает создание Россией новой эскалации на востоке Украины.

"Если мы говорим о том, чтобы провести эскалацию, например, на Донбассе, к этому добавить 1-2 направления зоны нестабильности, горячие для нас, под это разыграть сценарий внутренней дестабилизации какой-то, по смещению, например, власти, то теоретически такой сценарий выглядит более вероятным, чем полномасштабное вторжение. Пока такой группировки войск, о которой можно сказать, что она полноценно оккупирует, нет", - сказал он.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Юрий Годован