Численность российских военных вблизи границы Украины может вырасти до 175 тысяч.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью эстонскому телевидению, сообщает Радио Свобода.
По его словам, российские вооруженные силы продолжают увеличивать свое присутствие на границе с Украиной.
"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысячи человек", – сказал он.
Читайте также"Брат на брата идет": мэр Полтавы возмутил украинцев пророссийским заявлением (видео)Резников отметил, что сообщил об этом украинскому парламенту и данные разведки Министерства обороны совпадают с данными США.
"Конечно, такая концентрация сил противника на границе реальна. Мы это прекрасно понимаем, мы наблюдаем за ними, и тут для нас нет никаких сюрпризов. Мы готовы", - заверил министр.
Ситуация на границе РФ и Украины
11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.
В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".
В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.
При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.
Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.
Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.
Вторжение России в Украину: что известно
Как свидетельствуют новые разведданные США, Россия планирует полномасштабное наступление с нескольких фронтов на Украине уже в 2022 году с участием около 175 тысяч военных и тяжелой техники. Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО.
Ранее издание BILD показало фазы вероятного полномасштабного вторжения РФ в Украине, которыми поделились западные разведчики.
The Washington Post, в свою очередь, опубликовал карту возможного движения Российской армии по территории Украины.