На сегодня, по словам министра, у украинской границы 94 тысячи военных РФ.

Численность российских военных вблизи границы Украины может вырасти до 175 тысяч.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью эстонскому телевидению, сообщает Радио Свобода.

По его словам, российские вооруженные силы продолжают увеличивать свое присутствие на границе с Украиной.

"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысячи человек", – сказал он.

Читайте также"Брат на брата идет": мэр Полтавы возмутил украинцев пророссийским заявлением (видео)Резников отметил, что сообщил об этом украинскому парламенту и данные разведки Министерства обороны совпадают с данными США.

"Конечно, такая концентрация сил противника на границе реальна. Мы это прекрасно понимаем, мы наблюдаем за ними, и тут для нас нет никаких сюрпризов. Мы готовы", - заверил министр.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Вторжение России в Украину: что известно

Как свидетельствуют новые разведданные США, Россия планирует полномасштабное наступление с нескольких фронтов на Украине уже в 2022 году с участием около 175 тысяч военных и тяжелой техники. Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО.

Ранее издание BILD показало фазы вероятного полномасштабного вторжения РФ в Украине, которыми поделились западные разведчики.

The Washington Post, в свою очередь, опубликовал карту возможного движения Российской армии по территории Украины.

Автор: Светлана Закелова