Роман Свитан отметил, что нужно перейти от очаговой защиты объектов от вражеских ракет к возможности сбивать их еще над территорией РФ.

Украинские атаки на флот россиян во временно оккупированном Крыму заставили агрессора экономить ракеты "Калибр".

"Однозначно, давление на западную часть Крыма, на Севатопольскую бухту заставило росиян экономить каждую ракету. Потому что перезарядится им просто пока негде. Они не перенесли еще в Новороссийск (куда передислоцировали свои военные корабли) спецслужбы, котоые занимаются перезарядкой ракет Черноморского флота. Потому сегодня отстрел трьох "Калибров" приведет к тому, что эти три пусковые установки, по большому счету, будут пустимы, пока они не развернут спеслужбу в Новороссийске", - отметил военный эксперт Роман Свитан в эфире "Киев24".

По его словам, россиянам уже страшно заходить в Севатополь, потому что понимают, как только они поставят ракетоносители на "перезарядку", Украина отминусует сразу этот корабль.

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Свитан обратил внимание, что некоторые виды вооружения РФ перестала использовать. В частности, сегодня не було "Кинжалов", крылатых "Искандеров".

"У них не так много "Кинжалов" и им лучше "Искандеры" использовать, если, допустим, ближние цели. Смысл-то один – балистическая траектория что у "Кинжалов", что у "Искандера". "Искандеры" сегодня использовали балистические. Но это уже начинают экономить. Экономить или по крайней мере к каждой ракете относиться довольно таки бережно, не то что было раньше, дава года назад или год. Сейчас над каждой ракетой, над каждой целью трясутся", - сказал Свитан.

Он поделился мнением, что сегодняшняя атака на Киев – это "чисто покошмарить и больше ничего".

"То есть зайти со всех сторон, Борель был в Киеве. Есть моменты, которые связанные с политическим давлением", - пояснил єксперт.

Он также сказал, что Украине важно перейти от очаговой защиты объектов от вражестких ракет и стремится к вожможности сбивать их еще над территорией РФ.

По словам Свитана, однозначно надо увеличивать как миниму на порядок количество зенитно-ракетных комплексов в Украине, раз в 10 увеличивать плотность обороны.

"Потому что у нас на даный момент очаговая оборона противвоздушная. Т.е. прикрываются города, некоторые объекты, а вот расстояние между ними – это "дикий лес" и чтобы его закрыть надо увеличить количство ЗРК. Этот вопрос надо прорабатывать и дальше с партнерами для того, чтобы ракеты сбивать не над городом – Киевом, Харьковомили Херсоном, а именно на подходах, а еще лучше вообще над российской территорией. Есть несколько механизмов уничтожения и тех же пусковых установок, которые бъют по Харькову, и тех же ракет над российской территорией. Но для это надо достаточное количество, во-первых, авиации, ЗРК, расположенных не в очаговом, а в линейном режиме, т.е. по линии границы", - пркомментировал Свитан.

Украинская ПВО - последние новости

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила еще две системы противовоздушной обороны, которые "сбивают все".

При этом в декабре The Wall Street Journal опубликовала данные Международного института стратегических исследований, согласно которым в системе обороны Украины используется ориентировочно 564 зенитные системы – от самых совершенных ЗРК Patriot до старых советских систем малого радиуса действия.

До этого военный эксперт Михаил Жирохов сообщал, что за год Украине удалось увеличить количество комплексов противовоздушной обороны в 2-2,5 раза.

По словам военно-политического обозревателя "Информационного сопротивления" Александра Коваленко, для защиты от обстрелов РФ каждый украинский город-миллионник нуждается как минимум в одной батарее ЗРК Patriot.

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