Украинская противовоздушная оборона, вероятно, самая мощная в Европе, но и она имеет собственные проблемы.

Украина использует целый "зоопарк" самых разнообразных систем ПВО - от самых совершенных ЗРК Patriot до переносных зенитно-ракетных комплексов. И хотя каждый из этих образцов оружия может быть достаточно эффективным в выполнении своих задач, такое разнообразие в целом снижает общую эффективность противовоздушной обороны. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Украина стала своего рода испытательным полигоном современных военных технологий. Вместе с тем, как свою важность здесь показали БПЛА, так же резко возросло значение противовоздушной обороны.

"Никто не говорил, что противовоздушная оборона выиграет конфликт, но ее отсутствие приведет к проигрышу", — сказал Том Карако, директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований.

Видео дня

Прошлой зимой Россия запустила около 1000 ракет и 1000 беспилотных летательных аппаратов большой дальности по городам и инфраструктуре Украины. По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, Украина сбила около 70-75% из них.

По оценкам Международного института стратегических исследований, сейчас на вооружении Украины есть ориентировочно 564 зенитные системы – от упомянутых Patriot до старых советских систем малого радиуса действия. Это сравнительно много, если учесть, что остальные страны Европы вместе взятые имеют лишь около 1600 систем ПВО.

В определенный момент в Украине просто закончились ракеты к советским системам ПВО большой и средней дальности. Это побудило Украину и США переоборудовать некоторые старые советские пусковые установки для стрельбы западными ракетами.

Однако большое разнообразие образцов зенитного оружия само по себе является проблемой. Эксперты говорят, что сегодня противовоздушная оборона должна действовать как единая система, а не отдельные автономные зенитные установки. А именно с этим есть проблемы из-за разного происхождения имеющихся в Украине образцов оружия.

"Вам нужно интегрированное управление огнем. То есть что-то, что контролирует все, что говорит, когда стрелять, когда не стрелять", - объясняет Том Карако.

Война в воздухе - последние новости

Как писал УНИАН, 22 декабря россияне потеряли сразу три бомбардировщика Су-34, которые создавали проблемы украинским защитникам на юге. По крайней мере часть пилотов погибли.

Как именно удалось сбить самолеты, официально не сообщается. Но эксперты и сами же оккупанты предполагают, что это была "засада": украинцы подтянули Patriot поближе к фронту и поймали российские самолеты "на горячем".

Пока российское командование пытается понять, что же на самом деле произошло, активность авиации захватчиков на фронте резко снизилась.

Вас также могут заинтересовать новости: