Пока нет универсальной зенитно-ракетной системы, которая бы защитила от всех угроз.

Украина за год увеличила количество комплексов ПВО в этом году в 2-2, 5 раза. Однако, этого все еще недостаточно, чтобы охватить всю нашу территорию.

В эфире "Украинского радио" военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что война показала необходимость создать многослойную систему ПВО. В то же время враг накапливает ракеты для нанесения ударов зимой по объектам критической инфраструктуры.

"Примерно 20-25 ракет в месяц они еще имеют возможности производить. Между тем на Западе цикл производства одной зенитно-ракетной системы – 15-18 месяцев. Нам нужна многослойная ПВО", - подчеркнул Жирохов.

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По словам эксперта, Украина и ее союзники вспомнили о старых проектах по адаптации советских ЗРК под западные ракеты. Так, Киев и Вашингтон запустили совместную программу FrankenSAM по созданию "гибридных" систем ПВО.

"Программа начала разрабатываться еще в прошлом году осенью. Это вынужденный шаг. Потому что передавать новые западные образцы - практически уже нечего. Потому что большинство стран Запада не хочет уменьшать собственные оборонные возможности за счет того, чтобы передавать эти зенитно-ракетные комплексы. Стоит сказать, что это за комплексы? Это не только пусковая установка, но и радиолокационная станция, машина, которая заряжает. То есть это несколько элементов, которые должны работать и уже работают на противовоздушную оборону", — сказал он.

Жирохов пояснил, что сейчас нет универсальной зенитно-ракетной системы, которая бы защитила от всех угроз.

"Системы Patriot могут сбивать баллистические ракеты. Системы БУК С-300 могут сбивать самолеты и крылатые ракеты, достаточно условно. Системы малой дальности сбивают дроны. И это должно работать все вместе. Поэтому это непростая система подготовки, которая требует того, чтобы наши зенитчики были более или менее универсальны и могли работать по разным целям. Такую систему никто в мире еще не делал. Мы первопроходцы. Мы сами находим какие-то решения, которые усиливают ПВО", - добавил эксперт.

Он убежден, что украинский опыт будут использовать в дальнейшем и западные страны.

"Если сравнивать с осенью 2022 года, то усиление системы ПВО Украины произошло в несколько раз. То есть в 2-2,5 раза комплексов и возможностей для ПВО стало больше. Сейчас нужно понять план врага, куда именно эти комплексы нужно передислоцировать, чтобы прикрыть те направления, куда российские агрессоры направят основные удары. Прикрыть всю территорию, конечно, очень и очень трудно, практически невозможно. Но нужно понять, куда они именно бьют и рассредоточить систему ПВО, чтобы максимально прикрыть всю территорию Украины", — подытожил Жирохов.

Усиление ПВО Украины - актуальное

Как ранее сообщал УНИАН, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошел уже третий зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны среднего радиуса IRIS-T.

Кроме того, украинские специалисты переоборудовали полученные от США управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 у ракеты "земля-воздух".

В украинской ПВО все равно остаются пробелы. Несмотря на прирост в качественных показателях, комплексов до сих пор недостаточно по количеству.

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