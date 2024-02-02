Они сбивают все типы воздушных целей, добавил президент.

Сегодня Украина получила еще две системы противовоздушной обороны, которые "сбивают все". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Главная новость на сегодня - новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат - в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы - которые сбивают все. Будем защищать регионы", - сказал он в своем видеообращении.

Он отметил, что сейчас систем противовоздушной обороны все еще недостаточно для полной защиты Украины, но работа для достижения этого ведется ежедневно.

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Украинская ПВО: последние новости

В декабре The Wall Street Journal приводила данные Международного института стратегических исследований, согласно которым на вооружении Украины было около 564 зенитных систем.

До этого военный эксперт Михаил Жирохов сообщал, что за год Украине удалось увеличить количество комплексов противовоздушной обороны в 2-2,5 раза.

По словам военно-политического обозревателя "Информационного сопротивления" Александра Коваленко, для защиты от обстрелов РФ каждый украинский город-миллионник нуждается как минимум в одной батарее ЗРК Patriot.

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