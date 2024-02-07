Всего РФ выпустила по Украине 64 цели.

Утренняя атака 7 февраля стоила России около 423,4 миллиона долларов, пишет ЭП со ссылкой на подсчеты.

Отмечается, что БПЛА Shahed-136/131 может стоить от 49 тыс. долл. до 290 тыс. долл. И если взять за основу среднюю цену (193 тыс. долл.), то атака 20-ю дронами стоили РФ около 3,9 млн долл.

Учитывая то, что российская ракета типа Х-101 может стоить 13 млн долл за единицу, всего Россия выпустила по Украине 29 таких ракет на общую сумму в 377 млн долл.

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"Стоимость ракеты Х-22 оценивают в 1 млн долл., то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 4 млн долл.. Цена зенитной управляемой ракеты С-300 составляет как минимум 2 млн долл., следовательно, общая стоимость выпущенных ракет этого типа - 10 млн долл.", - пишет издание.

Также отмечается, что стоимость одной ракеты "Калибр" стоит 6,5 млн долл, тогда общая сумма расходов на эту ракету составила 19,5 млн долл. А баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долл., общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа - 9 млн долл.

Атака России 7 февраля - что известно

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия ударила по Украине утром 7 февраля 64 средствами воздушного нападения (Shahed-136/131, крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 и Х-22, а также крылатые ракеты "Калибр", баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-300)

Всего удалось уничтожить 44 воздушных цели - 29 ракет и 15 дронов-камикадзе.

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