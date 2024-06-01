Нынешние разрешения являются первыми шагами, которые должны привести к расширению списка объектов и территорий, по которым партнеры позволят бить.

После предоставления западными партнерами разрешения бить иностранным оружием по территории РФ украинские войска могут ударить по скоплению врага уже в ближайшее время.

Об этом рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Я думаю, как минимум, стоит ждать в ближайшие часы, не дни, ударов по скоплению врага в Белгородской и Курской областях. Они формируют свои группировки в 10-15 км от границы. Надо им продемонстрировать, что так они вести себя больше не смогут. Я думаю, что так и будут действовать наши Силы обороны", - сказал он. Видео дня

По словам Мусиенко, ВСУ могут получить теми видами вооружения, которые сейчас есть, 50-километровую зону, и на первом этапе этого достаточно, чтобы помешать интенсификации россиян и сделать невозможным их дальнейшее наступление.

"Что для этого есть? Для этого есть, исходя из того, что сообщают, системы HIMARS - сразу говорю, с поправкой на ракеты GMLRS на 80 км, потому что HIMARS применяет и ATACMS, но с ними сложнее. Второе - это артиллерия, практически вся, которая есть, ее можно применять. Следующее - можно применять авиацию, это британцы и французы, SCALP и Storm Shadow", - отметил эксперт.

Мусиенко отметил, что такие разрешения - это первые малые шаги, но они очень важны и должны привести к расширению списка объектов и территорий, по которым партнеры позволят бить.

"На это нужно время. Запад сейчас посмотрит на реакцию, что Россия не бежит применять ядерное оружие, и начнут дальше позволять. Потому что сейчас это пока те объекты, которые применяются для нападения непосредственно или планируется применить, то есть войска, артиллерия, системы С300, находящиеся на границе, склады с боеприпасами, их можно поражать", - сказал эксперт.

Удары Украины по территории РФ западным оружием

Ряд стран разрешили Украине наносить удары по территории России западным вооружением с определенными нюансами .

В частности, США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

По данным Politico, администрация Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России с использованием предоставленного США оружия.

При этом, как отметил директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер, разрешение США касается возможности "наносить контрудары через границу" и не касается ATACMS или ударов на дальнее расстояние.

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