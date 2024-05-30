При этом политика США по поводу ударов вглубь РФ, как утверждает источник, не изменилась.

Администрация Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России с использованием предоставленного США оружия. Пока разрешены удары у границ Харьковской области. Как пишет Politico, об этом сообщил в четверг американский чиновник и два других человека, знакомых с этим решением.

Отмечается, что это серьезный шаг назад, который поможет Украине лучше защищать ее второй по величине город.

"Президент недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для целей противодействия огню в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар", - подтвердил американский чиновник.

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При этом политика США по поводу ударов вглубь РФ, как утверждает источник, не изменилась.

В другой статье, тоже опубликованной 30 мая, Politico пишет, что дискуссии в Вашингтоне на тему ударов по российской территории продолжаются, и решение пока не принято, хотя военные склоняются к тому, что Украине все же стоит дать разрешение бить американскими ракетами по военным целям на российской территории.

По словам двух участников встречи, в начале мая высокопоставленный военный чиновник США заявил законодателям, что ослабление ограничений на использование Украиной американского оружия на территории России будет иметь "военную ценность".

Один человек, знакомый с дискуссиями между Вашингтоном и Киевом, сказал, что окончательное решение об ослаблении этого запрета "сейчас очень близко", намекая, что администрация Байдена довольно скоро даст Украине зеленый свет.

Официальные лица США более серьезно рассматривали возможность изменения политики вскоре после того, как Россия начала атаку на второй по величине город Украины Харьков, заявили два американских чиновника.

Военные чиновники обсуждали преимущества изменения политики еще до начала харьковской кампании 10 мая. На закрытом брифинге членов комитета Палаты представителей по вооруженным силам 7 мая законодатели с обеих сторон потребовали от высокопоставленных чиновников Министерства обороны ослабить ограничения США на использование Киевом американского оружия для нанесения ударов по России.

Чиновники Пентагона "пытались защитить политику президента", сказал член комитета член палаты представителей Дон Бэкон.

Заместитель директора по операциям Объединенного штаба Пентагона контр-адмирал Пол Спедеро заявил, что военные считают, что, по словам одного из участников, "нанесение ударов по законным целям в России будет иметь "военную ценность". Другой участник подтвердил комментарии Спедеро..

Но военные чиновники в течение нескольких недель внутри страны и в обсуждениях с законодателями выступали за то, чтобы позволить Украине использовать американское оружие в России, с некоторыми ограничениями на системы и города, которые они могут атаковать, по словам одного представителя Министерства обороны и законодателя-демократа, знакомого с дискуссиями. По словам обоих источников, во многом это произошло с тех пор, как Россия начала наступление на Харьков, что ускорило разговоры о том, как бороться с Москвой, наращивающей силы прямо внутри границы.

По итогам обсуждений с членами разведывательного и военного сообщества существует "консенсус" о том, что "была бы реальная военнае ценность, если бы Украине позволили наносить удары по целям через границу в России", - заявил депутат-демократ.

Возможность нанесения ударов по РФ американским оружием

США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, Украина "не имеет никаких ограничений" на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки активно обсуждали, стоит ли снять запрет на использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по территории России.Об этом писал The Washington Post. Возможное изменение позиции Вашингтона стало следствием возобновления Россией наступления на Харьков, давления со стороны европейских чиновников и визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена в этом месяце.

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