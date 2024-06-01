Оккупанты ночью применили ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed".

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed".

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря - РФ.);

4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);

1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);

10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);

47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск - РФ).

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:

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30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 крылатую ракету "Искандер-К";

46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

"Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства. Воздушные Силы и Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы враг не достиг своих целей на каждом участке фронта", - отметил командующий ВС Николай Олещук, поблагодарив подразделения за работу.

Ночной удар по Украине - что известно

Утром 1 июня стало известно, что россияне ударили по украинской территории ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Сообщалось, что взрывы раздавались, в частности, в Запорожье и Виннице.

Впоследствии стало известно, что оккупанты осуществили массированный удар по нашей территории. Под ударом оказались энергетические объекты, расположенные в пяти областях.

Атакованы энергообъекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

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