Пентагон рассматривает вариант предоставления Киеву нового оружия с меньшим радиусом действия.

Российское глушение не дало многим относительно новым украинским бомбам GLSDB большой дальности поразить намеченные цели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с проблемой.

Издание напоминает, что в течение последнего года Украина искала оружие с большей дальностью, чем ракеты GMLRS с радиусом действия 69 км, предоставленные США, чтобы Киев мог атаковать и прерывать российские линии снабжения и пункты сбора.

"Чтобы ответить на этот призыв, Boeing ... предложил Пентагону новое оружие радиусом действия 161 км - наземную бомбу малого диаметра (GLSDB). Планирующая бомба имеет небольшие крылья, расширяющие ее радиус действия, и она состоит из бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетного двигателя M26, оба из которых распространены в запасах США и относительно недорогие", - говорится в материале. Видео дня

Но, отмечает издание, навигационная система GLSDB, которая позволяет ей управлять вокруг препятствий, таких как горы и известные средства противовоздушной обороны, стала мишенью российских помех. При этом Boeing потребуются месяцы, чтобы исправить это.

"Помехи возникают, когда огромное количество энергии транслируется в зону, перекрывая сигнал устройства. Россия применила эту тактику в отношении украинских радиостанций, беспилотников и даже 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов Excalibur с GPS-наведением. Украина использует GLSDB с начала этого года, и эксперты отмечают, что они плохо себя показали на поле боя из-за глушения", - пишет СМИ.

Проблемы с бомбами GLSDB

Бомбы GLSDB стали жертвами российской РЭБ. По словам руководителя закупок Пентагона Билла ЛаПланте, новая версия наземного оружия класса "воздух-земля", разработанная для Киева в кратчайшие сроки, не смогла поражать цели частично из-за российских РЭБ. Он отметил, что Украина, возможно, больше не заинтересована в этом оружии.

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