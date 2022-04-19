Возможны затяжные бои на истощение в регионах, где пролегают линии фронта.

Война в Украине перешла в решающую фазу. Далее возможны два сценария развития событий, и наиболее вероятен — затяжные бои на истощение.

Таким мнением поделился экс-посол Великобритании в Российской Федерации Тони Брентон в комментариях порталу Sky News.

Если РФ добьется успеха на Донбассе, то она получит огромное преимущество в будущих переговорах или "сможет снова пойти на Киев". Это первый сценарий развития событий, однако более вероятным Брентон считает второй. Атака России на востоке Украины захлебнется, после чего начнется "долгая война на истощение".

Далее Брентон охарактеризовал Путина по своему прежнему опыту общения с президентом РФ: "Я помню его как очень способного, сосредоточенного, не очень приятного лидера России — движимого желанием сделать Россию снова великой. Человек, который шел на риск, но очень тщательно [все] просчитывал, прежде чем идти на него. Совершенно очевидно, что Путин, с которым мы имеем дело сейчас, в значительной степени отличается от него. Он пошел на этот огромный риск, связанный с этой войной".

Отдельно Брентон упомянул угрозы Путина применить ядерное оружие. По мнению экс-посла, такую вероятность нельзя полностью исключать.

Напомним, во время предыдущего ночного выступления президент Украины Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс началась. Оккупанты массировано обстреляли Харьков, Николаев и Криворожский район. Они также зашли в Кременную, где сейчас идут уличные бои.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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