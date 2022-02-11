Ключевой вопрос, по мнению Загороднюка, – как отреагирует мир.

Нельзя перекрывать акватории Черного и Азовского морей, как это планирует сделать Россия, объявив их местом своих учений. Это противоречит и морским практикам, и практикам учений.

Как заявил экс-министр обороны Украины, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в интервью телеканалу "Настоящее время", это приведет к проблемам с доставкой грузов в украинские порты.

"Но, к сожалению, в этом году будем видеть всю эту гибридную историю с российской попыткой, так сказать, оккупировать Черное море", – говорит он.

По его словам, Россия впервые за все время перекрыла зоны, где обычно проходят морские пути для гражданских судов.

"Сейчас с 13 по 19 февраля будет большая проблема для гражданских судов вообще доходить до черноморских портов Украины. Это большая проблема, потому что это нарушит свободу судоходства, в частности, для гражданских судов. Никогда до сих пор такого не было. Ключевой вопрос - в том, что Россия будет смотреть на то, как отреагирует на это Украина и остальной мир. Потому что один из реальных рисковых сценариев для Украины – это то, что Россия, так сказать, начнет душить Украину с морской стороны. То есть, прижимать ее, скажем так, к берегу и перекрывать морские пути. Мы как аналитический центр писали об этом еще два года назад, это довольно известная история. Но сейчас похоже, что Россия решила попробовать это сделать и посмотреть, что будет", - подчеркнул Загороднюк.

Ключевой вопрос, по мнению Загороднюка, – как отреагирует мир, потому что так нельзя делать. Это реально мешает нормальной жизни и деятельности суверенного государства. Поэтому сейчас будем смотреть, какой будет мировая реакция.

"Она (мировая реакция - УНИАН) должна быть очень жесткой. Потому что представьте себе любой мировой порт, какой угодно, который является частью суверенного государства, и что другая страна проводит какие-то учения, какую-то свою деятельность, которая полностью перекрывает жизнедеятельность этого порта. Нельзя так делать, это противоречит и морским практикам и практикам учений! Россия постоянно проводит учения в Черном море, но никогда раньше такого не делала. Почему она это делает на несколько дней? Потому что она хочет посмотреть, что будет дальше. Россияне готовятся к каким-то операциям на море, как мы видим, туда приходят корабли, недавно перешли еще шесть больших десантных кораблей, то есть их там всего 11. Соответственно, они могут взять бригаду морской пехоты на все 11 кораблей, плюс технику. Плюс они имеют еще другие корабли, некоторые корабли при этом шли очень издалека, из Мурманска, например. Зачем тратить так много усилий, ресурсов, зачем?" - интересуется экс-министр.

"Мы ожидаем, что, к сожалению, в этом году будем видеть всю эту гибридную историю с российской попыткой, так сказать, оккупировать Черное море. Поэтому мир должен это понимать, и мы должны на это правильно реагировать", - подчеркнул Загороднюк.

Блокирование Россией Черного и Азовского морей

В январе Россия направила к Черному морю шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов РФ.

10 февраля в Минобороны РФ заявили, что отряд больших десантных кораблей ВМФ России зашел в Севастополь. В ближайшее время отряду "предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки" ВМФ РФ.

9 февраля главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко обнародовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ, которые продлятся в феврале.

"Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было", - написал он.

10 февраля, МИД Украины выразил решительный протест в связи с решением РФ о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

Россия 10 февраля внезапно отменила запланированное перекрытие Азовского моря, о котором стало известно накануне. Впрочем, относительно Черного моря изменений относительно "блокады" нет - очевидно, она будет продолжаться.

Вас также могут заинтересовать новости: