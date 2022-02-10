В МИД отмечают, что РФ под предлогом проведения военно-морских учений фактически блокирует судоходство в Черном и Азовском морях.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. "Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение к нормам и принципам международного права, в частности Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", - подчеркивается в заявлении.

"Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того, чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ", - подытоживается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Россия направила к Черному морю шесть десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов Российской Федерации.

Кроме того, РФ объявила, что почти на неделю перекроет районы Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений.

Читайте такжеРФ перебрасывает патрульные катера ближе к Азовскому морю - СМИРанее в Черном море недалеко от Одессы зафиксировали передвижение российского разведывательного корабля "Иван Хурс".

В конце января Российская Федерация объявила о завершении военных учений в акватории Черного моря. Более 20 боевых кораблей разного класса Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз.

Одновременно с перекрытием Черного моря 13-19 февраля продлятся совместные учения Беларуси и РФ.

НАТО рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польши на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после завершения запланированных военных учений.

Ранее частная американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки российских военных маневров вблизи украинско-белорусской границы. Снимки были сделаны накануне объявленных Россией и Беларусью совместных учений.

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