НАТО и западные партнеры должны не сбавлять темпа в поставках вооружения нашей стране.

Украина сможет освободить большую часть, если не все территории, которые Россия захватила с 24 февраля. Но для этого НАТО и западные партнеры нашей страны должны сохранять высокие темпы поставок вооружения.

Таким мнением в интервью Bild поделился экс-руководитель ЦРУ и бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США Дэвид Петреус.

"На самом деле, кажется все более вероятным, что украинские силы смогут отвоевать большую часть, если не всю территорию, захваченную российскими войсками в последние месяцы. Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе... думаю, украинские силы смогут остановить дальнейшее продвижение РФ и начать отвоевывать территории, захваченные россиянами с 24 февраля", — сообщил Петреус.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освободить оккупированные территории необходимо в течение 3-6 недель. Это критический срок, после которого проводить контрнаступление будет сложнее.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал текущую фазу войны решающей и заявил о необходимости "обеспечить Украину технологиями, боеприпасами и огромной огневой мощью для самозащиты". А по мнению эксперта в области проблем международной безопасности Юрия Федорова, в ближайшие месяцы ВСУ смогут отвоевать правобережную часть Херсонщины.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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