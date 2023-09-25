Инцидент произошел в субботу.

В оккупированном Джанкое подорвали автомобиль российского военнослужащего. Об этом пишет российский Telegram-канал Baza.

Взрыв произошел возле его дома еще 23 сентября. Изначально рассматривали вероятность взрыва газобаллонного оборудования, однако позже пришли к выводу, что под машиной могло сработать взрывное устройство.

По данным источников канала, к днищу Chevrolet Aveo прикрепили контактный заряд СВ мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Поражающие элементы не использовали.

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Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал, на первом этаже дома выбило стекла. В то же время канал "Крымский ветер" пишет, что владелец автомобиля может служит на аэродроме. По их данным, он пострадал.

Взрывы в Крыму: что известно

В этом месяце оккупированный полуотсров постоянно атакуют беспилотные летательные аппараты и дроны.

На днях в Севастополе звучала воздушная тревога, по штабу Черноморского флота ударили ракеты, на месте возник серьезный пожар, который не могли потушить. Захватчики заявили, что один военнослужащий пропал безвести.

Ранее был поражен запасной командный пункт Черноморского флота РФ, а также уничтожены подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

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