Руководитель пообещал, что каждый пострадавший или потерявший жильё получит всестороннюю поддержку и компенсацию.

Из-за массированного обстрела страны-агрессора Одесской области пострадали 10 уже человек, среди которых двое детей шести и восьми лет, и двое скончались.

Об этом в прямом эфире сообщил заместитель начальника Одесской областной военной администрации Александр Харлов, рассказавший о масштабах разрушений в городе.

"К сожалению, на протяжении почти суток непрерывно не только Одесская область, а и вся Украина испытывает массированные ракетно-дроновые атаки нашего врага. Сегодня ночью большим количеством беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" Одесская область была атакована российскими войсками. Благодаря силам Противовоздушной обороны все цели были обезврежены, но, к сожалению, обломки воздушных целей, которые были обезврежены, попали в объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилой 16-и этажный дом, где обломки "Шахеда" попали в помещение частной квартиры. К счастью в этой квартире не было ни одного человека и к счастью никто не пострадал", - сказал он.

Александр Харлов уточнил, что массированному ракетно-дроновому удару Одесская область подверглась и с утра.

"Силы противовоздушной обороны справляются как всегда, сбивают эти воздушные цели. Но должны констатировать тот факт, что обломки сбитых воздушных целей падают на территории Одесской области. Уже сейчас есть оперативная информация о повреждении объектов гражданской инфраструктуры, жилой застройки. Постоянно получаем обновленную информацию. К сожалению, я вынужден констатировать тот факт, что на сегодня в Одесской области в результате утренней атаки Российской Федерации уже пострадали 10 человек, среди которых двое детей шести и восьми лет", - рассказал замначальника Одесской ОВА.

По словам Александра Харлова, все пострадавшие направлены в больницу:

Нашими медицинскими работниками оказывается необходимая медицинская помощь. Но к сожалению два человека также и погибли в результате этих действий"

Харлов отметил, что госпитализированные люди с ранениями средней тяжести, и их жизням ничто не угрожает, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Дети доставлены в Одесскую областную детскую больницу.

Также Александр Харлов сказал, что город окажет людям, оставшимся в результате атаки без жилья, необходимую помощь:

Как я и отмечал ранее, в Одесской области действует программа восстановления жилья, люди, которые подают заявки, получают компенсацию от органов самоуправления. Хочу еще раз отметить то, что сознательный бизнес, наши международные партнеры, меценаты, благотворители помогают в восстановлении поврежденного жилья людей в результате атак Российской Федерации"

Замглавы Одесской ОВА также добавил, что власти области беспокоятся о каждом человеке и индивидуально обеспечивают их необходимым жильем - временным, постоянным, в зависимости от того, в котором они нуждаются сейчас.

Атака РФ на Украину 29 декабря: что было

Сегодня ночью и утром враг совершил массированную атаку по территории Украины, применив 158 средств воздушного нападения – ударные БплА и ракеты различных типов.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 целей – 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах.

В Одессе произошло попадание в 17-этажный жилой дом, где погибли два человека. Впоследствии количество погибших возросло - стало известно о еще одной жертве в другом доме.