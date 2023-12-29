На юге ПВО уничтожила шесть ракет из девяти. Три попали по Одессе.

Одессу, предположительно, атаковали ракетами Х-101/555/55, одна из которых попала в многоэтажку и взорвалась внутри, спровоцировав пожар на нескольких этажах. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"Массированная утренняя ракетная атака по Украине была осуществлена преимущественно с применением стратегической авиации", - рассказали военные.

В частности, по югу оккупанты выпустили девять ракет. Силами противовоздушной обороны шесть из них, предположительно Х-101/555/55, удалось сбить: одну – в Николаевской и пять – в Одесской.

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Сейчас установлено, что три ракеты попали в жилые дома в Одессе, в результате чего частный дом полностью уничтожен, а трехэтажный многоквартирный получил критические разрушения – в нем погиб человек.

Кроме того, в одном из жилых комплексов ракета "прошила" многоэтажку и, разорвавшись внутри, выжгла несколько этажей. В доме погибли два человека.

"Мощные пожары ликвидированы. Спасены 23 человека... Взрывными волнами и обломками сбитых ракет повреждены несколько десятков зданий, среди которых учебные заведения, церковь, магазины, другие жилые дома", - рассказали в Силах обороны юга.

В то же время отмечается, что общее количество пострадавших еще уточняется. Уже оказана медицинская помощь более двум десяткам граждан, среди которых - двое детей. Продолжаются разборы завалов и поисково-спасательные операции. Под завалами могут быть люди.

По последним данным Одесской ОВА, в Одессе три человека погибли, 22-получили ранения, среди них двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии – 26-летняя девушка, врачи делают все возможное, чтобы ее спасти. Всего в больницах города остается 18 пострадавших, остальные после получения помощи продолжают лечение дома.

Массированная атака на Украину 29 декабря - детали

Сегодня ночью и утром враг совершил массированную атаку по территории Украины, применив 158 средств воздушного нападения – ударные БплА и ракеты различных типов.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 целей – 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Попадания зафиксированы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах.

В Одессе произошло попадание в 17-этажный жилой дом, где погибли два человека. Впоследствии количество погибших возросло - стало известно о еще одной жертве в другом доме.

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