Европейские чиновники предупредили, что Путин может использовать уступку как приманку для Трампа.

Российский диктатор Владимир Путин, возможно, будет готов остановить вторжение вдоль нынешней линии фронта в Украине в рамках усилий по достижению мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, которые говорили на условиях анонимности.

Утверждается, что на встрече в Санкт-Петербурге Путин сказал спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Москва может отказаться от своих претензий на четыре частично оккупированные области - Донецку, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую, - если США пойдут на более широкие геополитические уступки Москве, например, признают контроль над Крымом и не допустят вступления Украины в НАТО.

По данным издания, редактор прокремлевской "Независимой газеты" Константин Ремчуков написал в своей колонке, что Москва может прекратить боевые действия, как только вытеснит украинские войска из Курска.

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"Когда они освободят последние полпроцента (Курской области - УНИАН), тогда войска смогут остановиться там, где они сейчас находятся, когда до них дойдет эта новость. Считается, что Трамп это понимает благодаря Уиткоффу. И есть надежда, что все это произойдет к 30 апреля, чтобы он мог с гордостью заявить, что выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней своего президентства", - написал редактор.

По данным издания, это предложение является первым официальным указанием Путина за три года войны на то, что РФ может отступить от своих максималистских требований. Однако европейские чиновники предупредили, что российский диктатор может использовать эту уступку как приманку, чтобы заманить Трампа принять другие требования России и навязать их Украине как уже свершившийся факт.

"На Киев сейчас оказывается сильное давление, чтобы он уступил, и Трамп смог заявить о своей победе", - сказал источник.

Журналисты отметили, что предложения Трампа включают размещение в Украине европейского миротворческого контингента, а также отдельных, не связанных с НАТО военных сил, которые будут следить за прекращением огня. Эти силы будут работать совместно с украинскими и российскими войсками, следящими за соблюдением перемирия по разные стороны линии соприкосновения.

Согласно потенциальной сделке, Украина обязуется не возвращать оккупированную Россией территорию силой, а РФ согласится остановить медленное продвижение своей армии.

Мирный план Трампа - последние новости

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия могут заключить "соглашение" уже на этой неделе.

Издание Bloomberg на днях сообщило, что США готовы признать временно оккупированный Крым российским в рамках соглашения о мире между Россией и Украиной. На официальном уровне в Вашингтоне эту информацию не подтвердили.

В то же время, The Washington Post сообщает, что США в Лондоне предложат официально признать Крым российским и заморозить линию фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на это сообщение, рассказав, допускает ли Украина возможность признания Крыма российским. Он в очередной раз напомнил мировому сообществу, что Крым является украинской суверенной территорией, а Россия стремится затянуть войну, поскольку быстро договориться обо всем не получится.

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