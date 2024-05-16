Объектом атаки стало главное оборонное предприятие России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов.

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины поразили предприятие российской оборонки в Туле.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах, в ночь на 16 мая беспилотники ГУР поразили производственные мощности государственного предприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.

"Базальт" - это главное оборонное предприятие России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

В то же время источник УНИАН в спецслужбах также подтвердил, что дроны ГУР поразили предприятие российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.

Другие операции ГУР в РФ

Как сообщал УНИАН, ночью 12 мая на территории Российской федерации были атакованы три объекта. Это была операция Главного управления разведки Министерства обороны.

Впоследствии стало известно, что в ночь на среду, 15 мая, Главное управление разведки Минобороны Украины провело успешную спецоперацию по поражению топливной базы российских оккупантов в Пролетарском районе Ростовской области.

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