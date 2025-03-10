В РФ решили, что летать стало безопаснее после того, как США перестали давать Украине разведданные, считает Нарожный.

Россияне подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 с большой вероятностью потому, что Украина, не имея разведывательных данных от США, не сможет его сбить. Об этом сказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV.

Он напомнил, что уже несколько месяцев российские самолеты такого типа не летали.

"Вспомним, как Украина с помощью неизвестного комплекса (с большой вероятностью это был модернизированный модифицированный советский комплекс С-200) смогла сбить такой самолет. Этих самолетов у России очень мало. И они, вероятно, не способны производить новые. Для них сбитие такого типа самолета - большая потеря. И поднялись в воздух они с большой вероятностью потому, что мы не имеем разведывательной информации и не можем повторить историю с С-200 и сбить этот самолет", - считает эксперт.

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По его словам, на самолете установлен радар большого радиуса действия, который способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 600 км. Эксперт добавил, что чаще А-50 летает над Азовским морем.

"Берем карту, прикидываем 600 км и понимаем, что это покрывает город Киев и почти всю территорию Украины. Кроме воздушных целей, самолет способен обнаруживать наземные цели на расстоянии 300-400 км", - подчеркнул Нарожный.

Эксперт считает, что этот самолет мог собирать информацию о дислокации украинских войск на Курщине:

"Наиболее вероятное направление для работы этого самолета - Курская область".

По словам Нарожного, на Курщине активно работает наша авиация - F-16, МиГи, - которая сбрасывает авиационные бомбы. Эксперт добавил, что для нашей авиации российский самолет А-50 - это угроза.

"У россиян есть ракеты большого радиуса действия для систем С-400, которые могут лететь более 200 км. А чтобы достичь дальности более 200 км, им надо иметь в воздухе этот самолет, чтобы на таком расстоянии радаром подсветить цель, и они могли запустить дальнобойную ракету. Потому что радару, который установлен на Су-34 или на Су-35, на расстояние более 200 км это нереально сделать", - рассказал Нарожный.

Как ВСУ сбивали российские самолеты А-50

Как сообщал УНИАН, 14 января 2024 года батарея ЗРК ждала А-50, пересекавший Азовское море с самолетом командного центра Ил-22. Российские экипажи считали, что находятся далеко за пределами досягаемости любой наземной угрозы. У них было меньше двух минут перед попаданием ракет - А-50 упал в море, а Ил-22 получил повреждения.

23 февраля 2024 года был сбит еще один российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Отмечалось, что он упал в поселке Краснодарском крае РФ.

Последняя активность самолета А-50 зафиксирована 8 сентября 2024 года.

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