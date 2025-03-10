Уиткофф заверил, что США не отключали "оборонные" разведданные для Украины.

США ожидают "существенного прогресса" в переговорах с Украиной. На них, в частности, речь пойдет и об обмене разведданными. Об этом представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил перед отъездом на переговоры, пишет The Guardian.

Уиткофф также выразил надежду, что соглашение о полезных ископаемых можно будет подписать.

По его информации, украинская и американская сторона обсудят обмен разведданными. В то же время он заверил, что "Соединенные Штаты никогда не отключали разведку для чего-то оборонного, что было нужно украинцам".

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Издание напоминает, что Уиткофф, а также госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц войдут в состав делегации США на переговорах с Украиной, которые состоятся 11 марта в городе Джидда, что в Саудовской Аравии. Цель переговоров - "выработать основу для мирного соглашения и начального прекращения огня".

Предстоящие переговоры США и Украины в Саудовской Аравии: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, США полны надежд перед переговорами с Украиной в Саудовской Аравии. По данным The Washington Post, США не будут давать никаких гарантий относительно возобновления военной или разведывательной поддержки Киева перед важной встречей официальных лиц, которая должна начаться во вторник в Саудовской Аравии.

Также отмечалось, что переговоры в Саудовской Аравии станут последним шансом для Зеленского наладить отношения с США, поскольку его положение выглядит все более опасным. Мол, "украинский лидер понимает, что ему жизненно необходимо восстановить хоть какие-то рабочие отношения с администрацией Дональда Трампа. Однако сигналы из Вашингтона столь же удручающие, как и странные".

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