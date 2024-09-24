В операциях применяли системы Patriot и С-200.

Дерзкая тактика украинской противовоздушной обороны, отточенная за два года планирования, нанесла существенный удар по некогда доминирующему воздушному флоту России.

Как говорится в статье The Times, во время засад применялись ракеты советских времен. Высокопоставленный офицер украинской военной разведки раскрыл журналистам детали совместной с Воздушными силами операции. Так, в мае 2022 года Украина решила восстановить систему С-200 и применять ее на фронте.

Сначала разыскали офицеров, которые ранее эксплуатировали эти зенитные ракетные комплексы, а затем - инженеров, способных восстановить их. Первый запуск состоялся осенью 2023 года, но тогда ракеты не попали в цель из-за изменения траектории полета А-50. Однако военный говорит, что эта операция все равно имела положительный эффект.

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"Мы показали пример военно-воздушным силам, чтобы они не боялись быть обстрелянными. С первой попытки, когда мы запустили две ракеты, они увидели, как быстро мы спрятали пусковые установки и эвакуировались - никто даже не заметил, где мы находимся", - рассказал офицер ГУР.

Уже в этом году Воздушные силы ВСУ приняли вызов, использовав установленные на грузовики немецкие батареи Patriot. "Это было очень рискованно, потому что мы должны были подъехать на Patriot очень близко к фронту. Это радар, пусковая установка, источник питания, машина охраны. Это пять или шесть больших машин", - рассказал подполковник ВВС Украины.

14 января батарея ЗРК ждала А-50, пересекавший Азовское море с самолетом командного центра Ил-22. Российские экипажи считали, что находятся далеко за пределами досягаемости любой наземной угрозы. У них было меньше двух минут перед попаданием ракет - А-50 упал в море, а Ил-22 получил повреждения.

После этого российское командование отвело А-50 за пределы досягаемости Patriot, однако до них все еще могли достать С-200. 23 февраля украинская батарея С-200 под командованием ГУР ударила по второму самолету, который находился примерно в 170 километрах от линии фронта.

Во время другой операции украинским силам удалось нанести оккупантам новые потери. Военные использовали систему С-300 с включенным радаром как приманку и заманили самолеты в зону действия Patriot. "Они с радостью вылетели уничтожать С-300 и тут появился Patriot. Из шести самолетов два были сбиты С-300, а четыре - Patriot", - рассказал подполковник ВВС.

19 апреля ГУР поразила с помощью С-200 российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, он разбился над Ставропольским краем, когда выполнял миссию по запуску крылатых ракет по Украине. "С того времени они изменили расстояние пуска ракет. Мы оттеснили их от некоторых целей, которые они могли атаковать", - добавил офицер.

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