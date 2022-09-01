За месяц неравнодушные собрали на новые пикапы 3,495 миллиона гривен.

Киевстар, Океан Эльзы и Вернись живым в конце июля объединили усилия, чтобы поддержать военных Украины и собрать средства на новые качественные авто для них. Благодаря сплоченности украинцев и сотрудничеству партнеров, в рамках совместной инициативы было собрано 14 818 840 гривен. На эти средства фонд компетентной помощи армии сможет закупить на фронт 15 новых надежных автомобилей для украинской армии.

За месяц неравнодушные собрали на новые пикапы 3,495 миллиона гривен. Это 7813 переводов на счет фонда "Вернись живым", а средний размер пожертвования составляет 444 грн. В частности, сотрудники Киевстар также оказали поддержку проекта и за две недели 1378 корпоративных волонтеров компании перечислили в фонд 549 000 гривен.

Океан Эльзы и Святослав Вакарчук от себя перечислили для инициативы 1 000 000 гривен. Это часть сборов с летних благотворительных концертов в Европе. А видеоклип на новую песню "Квіти мінних зон", которую группа посвятила защитникам и защитницам Украины, уже собрал 2,2 миллиона просмотров на YouTube. Это музыкальное видео создано для поддержки тех, кто ежедневно защищает нашу свободу и борется за победу для Украины на поле боя. После получения средств от платформы по монетизации видео, Океан Эльзы также перечислит их в фонд "Вернись живым". Посмотреть видео можно на YouTube ссылкой .

Відео дня:

Киевстар также присоединился к сбору средств и перечислил 10 000 000 гривен в БФ "Вернись живым" на закупку транспортных средств для гуманитарных нужд ВСУ. Абоненты мобильного оператора могли поддержать сбор, отправляя благотворительные СМС на номер 88009 (стоимость сообщения составляет 10 гривен), или подключая уникальную суперсилу "Помощь ВСУ" в тарифах LOVE RU. Таким образом, клиенты Киевстар дополнительно перечислили 290 910 гривен.

Все привлеченные средства перечислены в БО МБФ "Вернись живым", который уже 8 лет обеспечивает военных, прежде всего, современной техникой, а также проводит специальные тренинги, которые помогают защищать Украину. В ближайшее время новые авто будут уже доставлены на фронт. Следите за результатами в социальных сетях Киевстар, Океан Ельзи и Вернись живым.